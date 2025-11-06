Close Banner Apps JPNN.com
Momentum PIK2 Teguhkan Komitmen Kota Berkelanjutan Lewat World Cities Day 2025

Kamis, 06 November 2025 – 14:01 WIB
Momentum PIK2 Teguhkan Komitmen Kota Berkelanjutan Lewat World Cities Day 2025 - JPNN.COM
Rencana pengembangan CBD Beachwalk, kawasan bisnis dan gaya hidup yang menghadap laut di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Kabupaten Tangerang. Foto: PIK2

jpnn.com, JAKARTA - Peringatan World Cities Day atau Hari Kota Sedunia 2025 menjadi momen penting bagi Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

Hari yang diperingati secara khusus setiap 31 Oktober berdasar ketetapan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu merupakan momentum bagi PIK2 untuk menegaskan komitmennya dalam membangun kota modern yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Bagi Agung Sedayu Group (ASG) selaku pengembang utama PIK2, pembangunan kota masa depan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keseimbangan antara manusia, ruang, dan alam.

“Happy World City Days today, toward a sustainable urban future. Maju terus PIK2,” ujar Landscape Management Director ASG Ade Yusuf dalam pesan menyambut peringatan Hari Kota Sedunia pekan lalu.

Ade menegaskan bahwa keberlanjutan, mulai dari perencanaan lanskap hingga pengendalian air dan udara, menjadi nilai inti dalam pengelolaan kawasan,

Kota Investasi dengan Jiwa Ekologis

Sebagai proyek strategis hasil kolaborasi Agung Sedayu Group dan Salim Group, PIK2 kini berkembang menjadi kawasan kota terpadu yang meliputi hunian, bisnis, pariwisata, dan ruang publik berskala internasional.

Namun, di balik pertumbuhan ekonominya yang pesat, kawasan mandiri terintegrasi itu tetap mengusung visi hijau, yakni membangun kota tanpa mengorbankan alam.

TAGS   PIK2  World Cities Day 2025  Pantai Indah Kapuk 2  Agung Sedayu Group 
