Momentum Ramadan, EMUD Papua Perkuat Ketahanan Pangan Lewat Aksi Bagi Takjil dan Beras

jpnn.com, PAPUA - Energi Muda Indonesia (EMUD) Papua menggelar aksi sosial berupa buka puasa bersama dan pembagian takjil sebagai bagian dari rangkaian gerakan nasional pembagian 100 ribu paket beras, Jumat (13/3).

Kegiatan yang digelar di bulan suci Ramadan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat di wilayah Papua. Aksi ini merupakan turunan dari inisiatif skala nasional yang menyasar masyarakat membutuhkan di berbagai daerah di Indonesia.

Ketua Umum EMUD Pusat, Oktasari Sabil mengatakan program pembagian beras tersebut merupakan bagian dari gerakan sosial EMUD yang dilaksanakan secara nasional di berbagai daerah di Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan pembagian beras tersebut sebelumnya telah dilaksanakan di sejumlah wilayah seperti Jawa Timur, Jakarta, Sumatera Selatan, serta Papua Barat Daya, dan terus berlanjut di berbagai daerah lainnya termasuk Papua.

“Program pembagian beras ini merupakan bagian dari komitmen EMUD untuk membantu masyarakat sekaligus mendukung penguatan ketahanan pangan di berbagai daerah,” ujar Oktasari Sabil.

Sementara itu, Ketua DPD EMUD Papua, Syifa Syahrani Bachmid, mengatakan kegiatan buka puasa bersama dan pembagian takjil yang dirangkai dengan kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari rangkaian program nasional EMUD.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian gerakan sosial EMUD dalam pembagian 100 ribu pax beras secara nasional yang dilaksanakan di berbagai daerah, termasuk di Papua,” ujarnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama yang diikuti oleh pengurus EMUD, tokoh masyarakat, serta warga yang hadir dalam suasana penuh kebersamaan di bulan suci Ramadan.