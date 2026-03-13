Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Momentum Ramadan, EMUD Papua Perkuat Ketahanan Pangan Lewat Aksi Bagi Takjil dan Beras

Jumat, 13 Maret 2026 – 19:43 WIB
Momentum Ramadan, EMUD Papua Perkuat Ketahanan Pangan Lewat Aksi Bagi Takjil dan Beras - JPNN.COM
Energi Muda Indonesia (EMUD) Papua menggelar aksi sosial berupa buka puasa bersama dan pembagian takjil sebagai bagian dari rangkaian gerakan nasional pembagian 100 ribu paket beras, Jumat (13/3). Foto: source for jpnn

jpnn.com, PAPUA - Energi Muda Indonesia (EMUD) Papua menggelar aksi sosial berupa buka puasa bersama dan pembagian takjil sebagai bagian dari rangkaian gerakan nasional pembagian 100 ribu paket beras, Jumat (13/3).

Kegiatan yang digelar di bulan suci Ramadan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat di wilayah Papua. Aksi ini merupakan turunan dari inisiatif skala nasional yang menyasar masyarakat membutuhkan di berbagai daerah di Indonesia.

Ketua Umum EMUD Pusat, Oktasari Sabil mengatakan program pembagian beras tersebut merupakan bagian dari gerakan sosial EMUD yang dilaksanakan secara nasional di berbagai daerah di Indonesia.

Baca Juga:

Ia menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan pembagian beras tersebut sebelumnya telah dilaksanakan di sejumlah wilayah seperti Jawa Timur, Jakarta, Sumatera Selatan, serta Papua Barat Daya, dan terus berlanjut di berbagai daerah lainnya termasuk Papua.

“Program pembagian beras ini merupakan bagian dari komitmen EMUD untuk membantu masyarakat sekaligus mendukung penguatan ketahanan pangan di berbagai daerah,” ujar Oktasari Sabil.

Sementara itu, Ketua DPD EMUD Papua, Syifa Syahrani Bachmid, mengatakan kegiatan buka puasa bersama dan pembagian takjil yang dirangkai dengan kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari rangkaian program nasional EMUD.

Baca Juga:

“Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian gerakan sosial EMUD dalam pembagian 100 ribu pax beras secara nasional yang dilaksanakan di berbagai daerah, termasuk di Papua,” ujarnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama yang diikuti oleh pengurus EMUD, tokoh masyarakat, serta warga yang hadir dalam suasana penuh kebersamaan di bulan suci Ramadan.

EMUD Papua menggelar aksi sosial berupa buka puasa bersama dan pembagian takjil sebagai bagian dari gerakan nasional pembagian 100 ribu paket beras, Jumat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   EMUD Papua  buka puasa bersama  Paket beras  pembagian takjil 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp