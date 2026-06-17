Momentum Tahun Baru Islam, Baznas Dorong Transformasi Layanan bagi Mustahik

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dengan menggelar kegiatan mujahadah dan doa bersama bertema "Zakat Menguatkan Indonesia" di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen dalam pengelolaan dana umat dan peningkatan layanan kepada mustahik.

Ketua Baznas Sodik Mudjahid, mengatakan pergantian tahun baru Islam harus dimaknai sebagai momentum untuk melakukan transformasi dan perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan zakat.

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Menurut dia, semangat hijrah yang dicontohkan Rasulullah SAW dapat menjadi inspirasi bagi lembaga dan umat untuk terus bergerak maju menghadapi berbagai tantangan.

"Kita ingat sebuah peristiwa yang merupakan fitrahnya umat manusia ketika akan melakukan perubahan, yakni hijrah; sesuatu akan maju, akan berkembang, membuat sebuah perubahan hidup di alam baru jika dia meninggalkan ruang yang lama dan waktu yang lama," ujar Sodik dalam sambutannya.

Dia menjelaskan, hijrah Rasulullah dan para sahabat dari Makkah ke Madinah merupakan langkah strategis yang melahirkan peradaban baru dan menjadi fondasi terbentuknya masyarakat madani.

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Sodik menegaskan, semangat transformasi tersebut akan terus menjadi landasan Baznas dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah agar semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya.

"Baznas makin transformasi, Baznas semakin maju, Baznas semakin move on, semakin zakat, infak, sedekah terkumpul lebih banyak, yang artinya semakin banyak miskin, yatim, fakir miskin, dan mustahik-mustahik yang terlayani," katanya.