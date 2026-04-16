Mona Whisnu Hermawan Jenguk Juliana, Bocah Stunting Asal Nias di RS Bhayangkara Medan

jpnn.com - Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Daerah Sumatera Utara, Ny. Mona Whisnu Hermawan menjenguk Juliana Bu’ulolo (10), bocah penderita stunting dan gangguan penglihatan asal Nias Selatan yang sempat viral di media sosial.

Bu Mona menjenguk Juliana yang sedang menjalani perawatan di RS Bhayangkara TK II Medan, Jalan K.H. Wahid Hasyim, Rabu (15/4/2026).

?Kehadiran Bu Mona bersama para Ketua Bidang YKB Sumut disambut hangat oleh ibunda Juliana, Sidihati Hulu.

Dalam kunjungan tersebut, Mona memberikan motivasi langsung kepada Juliana agar tetap bersemangat menjalani proses perawatan medis, sekaligus menyerahkan tali asih untuk membantu meringankan beban keluarga.

?Sidihati Hulu tak kuasa menahan haru atas perhatian yang diberikan oleh istri Kapolda Sumut tersebut. Dia menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam karena di tengah kesibukan, pengurus YKB Sumut masih menyempatkan diri melihat kondisi putrinya.

"Terima kasih banyak, Ibu, sudah datang menjenguk anak kami. Dukungan ini sangat berarti bagi kami yang sedang berjuang demi kesembuhan Juliana. Terima kasih juga atas bantuan yang diberikan, semoga Tuhan yang membalas segala kebaikan Ibu dan rombongan," kata Sidihati.

?Kunjungan ini juga mendapat apresiasi dari Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII), organisasi yang selama ini setia mendampingi Juliana selama menjalani perawatan di rumah sakit.

?Pengurus DPD AMS XII Sumut Ling Chen, menyatakan bahwa kepedulian yang ditunjukkan oleh Yayasan Kemala Bhayangkari dan Kapolda Sumut, Irjen Pol. Whisnu Hermawan memberikan suntikan moral yang besar bagi organisasi dan keluarga pasien.