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Moncer di AVC U-18, Lima Pemain Muda Dapat Kesempatan di TC Timnas Voli Putri Indonesia

Kamis, 09 Juli 2026 – 20:58 WIB
Moncer di AVC U-18, Lima Pemain Muda Dapat Kesempatan di TC Timnas Voli Putri Indonesia - JPNN.COM
Pevoli Venisa Dwi Oktaviani saat berlaga pada ajang AVC Girls’ U18 Volleyball Championship 2026 di Thailand. Foto: Dokumentasi AVC

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia mulai menjalani persiapan menghadapi SEA V Cup 2026.

Dalam persiapannya, Pelatih Timnas voli putri Indonesia Marco Sugiyama memanggil lima pemain muda baru.

Lima pemain yang bersinar bersama skuad Garuda Pertiwi pada AVC U-18 itu ialah Shakira Ayu Tirta Wijaya (setter), Venisa Dwi Oktaviani (outside hitter), dan Rowina Ulfiyah Taci Azmi (middle blocker).

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Adapun dua pemain lainnya, yakni Tina Syifa Sabila Salim (outside hitter) dan Khanza Putri Yanzi Ganeshtri (opposite), kembali mendapat panggilan setelah sebelumnya sempat berlatih bersama tim senior.

Wakabid Binpres PBVSI Loudry Maspaitella menilai kehadiran para pemain muda diharapkan memberi Marco Sugiyama lebih banyak pilihan dalam menentukan komposisi tim.

Sejauh ini, komposisi skuad Garuda Pertiwi masih membutuhkan tambahan pemain setelah Megawati Hangestri Pertiwi menjalani program kehamilan.

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Absennya pemain asal Jember tersebut membuat posisi yang ditinggalkannya masih terbuka untuk diperebutkan.

"Marco Sugiyama ingin melakukan kolaborasi dengan komposisi pemain senior dan junior pada SEA V Cup 2026 mendatang. Sejauh ini kami memberikan keleluasan termasuk memanggil lima pemain muda yang bersinar pada AVC Cup U-18 2026," ujar Loudry.

Pelatih Timnas voli putri Indonesia, Marco Sugiyama panggil lima pemain muda yang bersinar pada AVC U-18 untuk ikut TC skuad Garuda Pertiwi

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TAGS   timnas voli putri  Timnas Voli Putri Indonesia  Timnas Voli Indonesia  SEA V Cup 2026  voli 
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