Moncer di Survei, Seskab Teddy Dinilai Punya Modal Politik dan Militer

jpnn.com, JAKARTA - Hasil survei terbaru Indikator Politik menunjukkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memperoleh sentimen positif dari mayoritas responden.

Angka kepuasan publik yang tinggi terhadap Teddy menjadi sorotan, mengingat posisinya bukan pejabat teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Merespons hal itu, Pengamat Politik dan Keamanan Universitas Paramadina, Febry Triantama menilai, capaian tersebut diperoleh karena peran besarnya di balik seluruh agenda kepresidenan dan pemerintahan yang dikawalnya dengan baik.

“Publik mengenal Teddy sebagai figur yang selalu berada di lingkar inti pemerintahan. Dia adalah ring satu Presiden, sering tertangkap kamera mendampingi Presiden. Hal ini melimpahkan persepsi positif dari para pendukung Prabowo terhadap dirinya,” kata Febry saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (11/11).

Febry menambahkan, selain faktor kedekatan personal, Teddy juga dinilai memiliki efektivitas komunikasi politik yang baik. Hal itu turut memperkuat citranya di kalangan politisi.

“Dia (Teddy) beberapa kali tampil di ruang publik menjelaskan kebijakan pemerintah dan meredam kegaduhan politik yang bersumber dari pejabat istana,” ujarnya.

Febry menilai, konsistensi sentimen positif publik dari Teddy bukan tidak mungkin membuka peluang lebih besar bagi perwira menengah berpangkat Letkol tersebut di masa depan.

Terlebih, jika Presiden Prabowo kembali maju di 2029, maka posisi Teddy semakin berpotensi menjadi lebih sentral.