Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Moncer, Laba Bersih PalmCo Rp 3,23 Triliun pada Semester I 2026

Jumat, 24 Juli 2026 – 20:37 WIB
Moncer, Laba Bersih PalmCo Rp 3,23 Triliun pada Semester I 2026 - JPNN.COM
Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa menyampaikan sepanjang Semester I 2026, entitas subholding BUMN perkebunan ini berhasil mengantongi laba bersih konsolidasian (unaudited) sebesar Rp 3,23 triliun. Foto: dok PalmCo

jpnn.com, JAKARTA - Kinerja keuangan sub holding PTPN III (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo terus menunjukkan tren pertumbuhan yang agresif pada pertengahan tahun ini. 

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa menyampaikan sepanjang Semester I 2026, entitas subholding BUMN perkebunan ini berhasil mengantongi laba bersih konsolidasian (unaudited) sebesar Rp 3,23 triliun. 

Angka tersebut tumbuh hingga 54 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Baca Juga:

“Kenaikan bottom line di pertengahan tahun ini sejalan dengan pencapaian pendapatan perusahaan yang menembus Rp 23,41 triliun, atau tumbuh 11 persen secara YoY,” ujar Jatmiko di Jakarta, Jumat (24/7).

Menurut dia, penjualan dari minyak sawit/Crude Palm Oil (CPO) tetap menjadi tulang punggung utama dengan kontribusi mencapai Rp 19,36 triliun.

“Terdorong oleh tren positif pada volume penjualan CPO di pasar domestik maupun penetrasi di pasar global,” kata dia.

Baca Juga:

Di samping penguatan harga jual rata-rata CPO pada Semester I 2026 yang menyentuh Rp15.034/Kg atau 6% di atas periode yang sama tahun lalu, PalmCo dapat memaksimalkan momentum tersebut melalui peningkatan volume penjualan CPO dan efisiensi biaya yang berkelanjutan.

Jatmiko menegaskan pengendalian biaya dan peningkatan produksi menjadi tulang punggung perusahaan. 

Kinerja keuangan sub holding PTPN III (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo terus menunjukkan tren pertumbuhan yang agresif pada pertengahan tahun ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ekonomi  PalmCo  Bisnis  industri  sawit 
BERITA EKONOMI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp