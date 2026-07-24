Moncer, Laba Bersih PalmCo Rp 3,23 Triliun pada Semester I 2026

jpnn.com, JAKARTA - Kinerja keuangan sub holding PTPN III (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo terus menunjukkan tren pertumbuhan yang agresif pada pertengahan tahun ini.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa menyampaikan sepanjang Semester I 2026, entitas subholding BUMN perkebunan ini berhasil mengantongi laba bersih konsolidasian (unaudited) sebesar Rp 3,23 triliun.

Angka tersebut tumbuh hingga 54 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

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“Kenaikan bottom line di pertengahan tahun ini sejalan dengan pencapaian pendapatan perusahaan yang menembus Rp 23,41 triliun, atau tumbuh 11 persen secara YoY,” ujar Jatmiko di Jakarta, Jumat (24/7).

Menurut dia, penjualan dari minyak sawit/Crude Palm Oil (CPO) tetap menjadi tulang punggung utama dengan kontribusi mencapai Rp 19,36 triliun.

“Terdorong oleh tren positif pada volume penjualan CPO di pasar domestik maupun penetrasi di pasar global,” kata dia.

Di samping penguatan harga jual rata-rata CPO pada Semester I 2026 yang menyentuh Rp15.034/Kg atau 6% di atas periode yang sama tahun lalu, PalmCo dapat memaksimalkan momentum tersebut melalui peningkatan volume penjualan CPO dan efisiensi biaya yang berkelanjutan.

Jatmiko menegaskan pengendalian biaya dan peningkatan produksi menjadi tulang punggung perusahaan.