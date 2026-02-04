Mondelez Indonesia Perkuat Kontribusi Sosial dan Lingkungan di 2026

jpnn.com, JAKARTA - Mondelez Indonesia menyatakan komitmennya untuk melanjutkan semangat Empower Our Future pada tahun 2026.

Inisiatif ini merupakan wujud nyata dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Country Lead of Corporate & Government Affairs Mondelez Indonesia, Marfusita Hamburgiwati, menjelaskan bahwa tema ini menjadi pengingat bahwa masa depan yang lebih baik dibangun melalui kepedulian dan aksi nyata yang konsisten.

"Hal ini sejalan dengan misi global perusahaan, Empower People to Snack Right, yang mengajak masyarakat untuk menikmati camilan secara lebih bijak," kata Marfusita, Kamis (4/2).

Salah satu pilar utama langkah kebaikan Mondelez Indonesia diwujudkan melalui dua program utama, yaitu OREO Berbagi Serunya Berilmu yang mendonasikan 2,5% keuntungan penjualan untuk menyalurkan playful learning tools dan perlengkapan sekolah (laptop, tas, alat tulis) kepada lebih dari 1.500 anak yatim piatu di seluruh Indonesia.

OREO Berbagi Inspirasi berkolaborasi dengan Fatayat NU, dengan memberikan edukasi seputar pola pengasuhan anak guna memperkuat fondasi tumbuh kembang anak melalui interaksi keluarga yang berkualitas.

Mondelez Indonesia juga aktif dalam aksi kemanusiaan, seperti penyaluran bantuan produk untuk korban bencana di Sumatra.

Perusahaan juga bekerja sama dengan lembaga sosial seperti FoodCycle Indonesia, Asar Humanity, dan Food Bank Indonesia sepanjang tahun 2025.