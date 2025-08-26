Monev SPPG di Jateng, BSKDN Kemendagri Dorong Kesuksesan MBG

jpnn.com, JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Sekretaris BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menyampaikan akselerasi itu dilakukan guna mendukung tercapainya keberhasilan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Sekretaris Jenderal, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen Gubernur Jawa Tengah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, khususnya terkait dengan penyediaan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk program makanan bergizi gratis," ungkap Noudy saat kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan SPPG di Jateng yang berlangsung di Gradhika Bakti Praja Semarang pada Selasa, (26/8).

Noudy menegaskan program MBG memiliki peran strategis dalam menyiapkan Generasi Indonesia Emas 2045.

Anak-anak yang kini duduk di bangku sekolah dasar hingga menengah merupakan calon pemimpin bangsa pada saat Indonesia genap berusia 100 tahun.

Noudy menjelaskan pemberian gizi yang cukup dan sehat adalah fondasi penting untuk melahirkan generasi cerdas, sehat, dan mampu bersaing secara global.

"Saya kira pertemuan kita saat ini adalah bagaimana kita semakin meneguhkan komitmen kita semua untuk melakukan percepatan-percepatan di dalam implementasi program-program prioritas Presiden khususnya program makan bergizi gratis pada saat ini," Jelasnya.

Sebanyak 134 Titik SPPG