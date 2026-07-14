Mongol Stres Ungkap Kenangan Tidak Terlupakan dengan Temon

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus komedian Mongol Stres turut berduka atas kepergian Temon Templar.

Dia mengaku sudah menganggap Temon sebagai mentor sekaligus sahabat.

"Beliau sosok abang, mentor, sahabat yang bener-bener tidak merasa dia lebih unggul dari Mongol khususnya, tetapi menjadi sosok yang sering memberi pembelajaran untuk Mongol sebagai seorang seniman baru yang masuk di dunia seni di Indonesia," kata Mongol Stres dilansir Antara, Senin (13/7).

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Menurutnya, Temon merupakan pribadi yang baik dan mau berbagi ilmu.

Mongol Stres menyebut, Temon sering mengajak bertukar pengalaman mengenai teknik penguasaan panggung maupun bermain sinetron.

"Beliau sosok yang selalu kayak gini, 'Ngol, kita bagi-bagi ilmu yuk. Gue mungkin pelawak, Ngol, tapi gue bukan stand-up comedian. Ini bagaimana penguasaan panggungnya, Ngol, gini-gini'," jelas pemilik nama asli Rony Imannuel itu.

"Kita kayak tukar belajar, oh Beliau sebagai pelawak punya pengalaman begini, Beliau main sinetron ternyata begini-begini, dan di saat gue dapat sinetron pertama, kan Beliau yang ucapin selamat, 'pecah telor ya, Ngol'," sambungnya.

Saat tinggal di Jakarta, Mongol Stres sempat menetap di lingkungan tempat tinggal Temon.