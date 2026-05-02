Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Monster Pabrik Rambut Akhirnya Umumkan Jadwal Tayang di Bioskop

Sabtu, 02 Mei 2026 – 17:17 WIB
Poster film Monster Pabrik Rambut. Foto: Dok. Palari Films

jpnn.com, JAKARTA - Film terbaru yang berjudul Monster Pabrik Rambut akhirnya mengumumkan jadwal tayang.

Karya produksi Palari Films yang disutradarai Edwin itu bakal tayang di bioskop Indonesia mulai 4 Juni 2026 mendatang.

Menjelang tayang, Monster Pabrik Rambut yang dibintangi Rachel Amanda, Lutesha, Iqbaal Ramadhan, Didik Nini Thowok, Sal Priadi, dan Kev itu merilis official trailer, poster, dan original soundtrack (OST) film.

Baca Juga:

Official trailer menampilkan horor tentang dunia kerja yang dekat dengan situasi sekarang, ketika tempat kerja berubah serupa monster, yang memaksa para pekerja bekerja sampai mati.

Nuansa pabrik rambut yang menjadi tempat bekerja Putri (Rachel Amanda) dan Ida (Lutesha) ditampilkan dengan suasana mencekam di trailer. Putri dan Ida merupakan kakak-adik yang terpaksa masuk ke pabrik rambut tersebut untuk mengungkap misteri kematian ibunya.

Namun, saat mereka bekerja di pabrik tersebut, kejanggalan-kejanggalan justru makin terasa, dan menambah keyakinan Ida yang percaya ibunya mati secara tidak wajar ketika bekerja di pabrik tersebut.

Baca Juga:

Sementara itu, Iqbaal Ramadhan yang memerankan karakter Bona, menjadi adik bungsu dari Putri dan Ida.

Dia memiliki kemampuan untuk meregenerasi seluruh anggota tubuhnya sendiri, layaknya Axolotl, amfibi asal Meksiko yang memiliki kemampuan unik meregenerasi seluruh anggota tubuhnya. Sebuah simbol yang menyiratkan pertanyaan, apakah para pekerja juga diharapkan bekerja terus menerus dengan regenerasi bagian tubuhnya sendiri?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Monster Pabrik Rambut  Film Monster Pabrik Rambut  Iqbaal Ramadhan  Palari Films  Rachel Amanda 
BERITA MONSTER PABRIK RAMBUT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp