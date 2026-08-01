Monyet Liar Serang Warga di Inhil, 10 Korban dalam Sepekan

jpnn.com, INDRAGIRI HILIR - Gelombang serangan monyet liar meneror Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau.

Dalam kurun waktu enam hari, sedikitnya 10 warga dilaporkan menjadi korban gigitan dan cakaran seekor monyet yang diduga merupakan monyet ekor panjang berukuran besar.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Inhil Junaidi Ismail mengatakan Korban berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari balita, anak-anak, orang dewasa hingga lanjut usia.

Beberapa di antaranya mengalami luka cukup serius sehingga harus mendapatkan perawatan medis dan jahitan di rumah sakit.

Hasil identifikasi sementara menunjukkan seluruh rangkaian serangan diduga dilakukan oleh satu ekor monyet ekor panjang berwarna abu-abu dengan ukuran tubuh yang lebih besar dari biasanya.

“Berdasarkan identifikasi awal, pelaku diduga satu ekor monyet ekor panjang berwarna abu-abu dengan ukuran yang sangat besar,” kata Junaidi Sabtu (1/8).

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Serangan pertama dilaporkan terjadi pada 25 Juli 2026 ketika seorang warga diserang secara tiba-tiba saat berada di depan rumahnya.

Sejak saat itu, laporan korban terus bertambah, terutama di kawasan Parit 13 dan Parit 14, Tembilahan.