Moon Geun Young Ternyata Telah Menikah dengan Jung Pyeong

jpnn.com, KOREA SELATAN - Aktris Korea Selatan, Moon Geun Young dikabarkan telah menikah dengan aktor musikal Jung Pyeong.

Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh agensi Moon Geun Young, dilansir Soompi pada Rabu (29/7).

"Moon Geun Young baru-baru ini menikah. Dia tidak mengadakan upacara pernikahan, melainkan mengadakan pertemuan sederhana hanya dengan anggota keluarga untuk makan bersama," ungkap agensi Geun Young.

Setelah kabar pernikahan tersebar, Moon Geun Young membagikan kabar bahagia di media sosial.

Dia membagikan tulisan tangan melalui akun miliknya di Instagram.

"Halo, ini Moon Geun Young. Saya harap kalian semua baik-baik saja meskipun cuaca panas di tengah musim panas. Saya menulis surat ini karena ada kabar yang ingin saya bagikan. Saya akan menikah," beber Moon Geun Young.

"Saya telah bertemu seseorang yang ingin saya ajak berjalan di jalan yang dulu saya lalui sendirian, seseorang yang ingin saya ajak berbagi kekhawatiran yang dulu saya tanggung sendirian, dan seseorang yang akan membuat kami tersenyum bahkan untuk hal-hal terkecil sekalipun," sambungnya.

Moon Geun Young kemudian memohon dukungan serta doa dari fan untuk fase baru dalam hidupnya.