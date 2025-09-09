Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Moon Seung-you Jadi Saingan Lim Yoon-ah di Drama Bon Appetit, Your Majesty

Selasa, 09 September 2025 – 18:02 WIB
Aktris Korea, Moon Seung-you. Foto: Instagram/moonseungyou

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Korea Selatan Moon Seung-you tampil mencuri perhatian dalam drama fantasi “Bon Appetit, Your Majesty” dengan memerankan Ya Feixiu, koki Dinasti Ming yang dijuluki “Peri Masakan Sichuan”.

Dalam episode keenam, Feixiu menunjukkan kepiawaiannya memasak yang digambarkan seperti seni bela diri saat menyajikan hidangan untuk utusan kaisar Dinasti Ming, Kasim Yu Kun (Kim Hyung-mook).

Adegan ini menampilkan kemampuan pisau Feixiu yang mengesankan dalam kompetisi memasak dengan koki kerajaan Joseon.

Karakternya disebut berpotensi menjadi saingan bagi kepala dapur Dinasti Joseon, Yeon Ji-young, yang diperankan Lim Yoon-ah dari SNSD.

Persaingan keduanya semakin memanas setelah Feixiu menerima pisau China yang dirusak Ji-young menjelang kompetisi penting.

Moon Seung-you sendiri memulai karier akting melalui film pendek “Flower in The Darkness” pada 2018.

Dia kemudian berperan dalam sejumlah drama, termasuk “Be My Dream Family” (2021), “The Golden Spoon” (2022), “Heartbeat” (2023), dan “Wedding Impossible” (2024).

Nama Moon makin dikenal setelah dia membawakan karakter Jo Yeo-hwa versi muda dalam drama populer “Knight Flower”, yang kala itu diperankan Lee Ha-nee di versi dewasanya. Penampilannya disebut meninggalkan kesan mendalam bagi penonton.

Moon Seung-you mencuri perhatian sebagai koki Dinasti Ming yang jadi saingan Lim Yoon-ah di drama fantasi Netflix.

