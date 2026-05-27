Mooochii Raih Top Innovation Choice Award 2026 Berkat Inovasi Mochi Modern

Rabu, 27 Mei 2026 – 11:01 WIB

jpnn.com - Jenama Mooochii berhasil meraih penghargaan Top Innovation Choice Award 2026.

Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Mooochii dalam menghadirkan nilai tambah melalui produk mochi modern yang relevan dengan kebutuhan konsumen.

Penghargaan yang diinisiasi oleh Infobrand.id bersama Tras n Co Indonesia ini merupakan bentuk apresiasi bagi jenama yang mampu menghadirkan inovasi relevan

dan diterima dengan baik oleh pasar.

Untuk meraih penghargaan ini, perusahaan harus memenuhi tiga aspek penilaian utama, yakni Innovation Idea Aspect, Innovation Differentiation Aspect, dan Innovation Advantage Aspect.

Head Project of Mooochii Indonesia Jessica Sihombing mengungkapkan penghargaan ini membuktikan keberanian mereknya dalam menciptakan solusi praktis yang terpercaya bagi masyarakat.

Bagi pihak Mooochii, pencapaian ini menjadi pengakuan atas upaya mereka dalam menghadirkan solusi camilan yang relevan dengan masyarakat terkini.

"Ke depannya, Mooochii berkomitmen terus menghadirkan inovasi produk yang relevan dengan gaya hidup modern," kata Jessica dikutip dari keterangan pers, Rabu (27/5).