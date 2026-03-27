JPNN.com - Entertainment - Musik

More Time, Elephant Kind Meleburkan Batasan

Jumat, 27 Maret 2026 – 15:15 WIB
More Time, Elephant Kind Meleburkan Batasan
Elephant Kind. Foto: Dok. Cubs Club/Vicky Tanzil

jpnn.com, JAKARTA - Band pop-alternatif, Elephant Kind akhirnya melepas album ketiga yang bertitel More Time.

Album yang dirilis lewat label musik Alcopop! Records itu diklaim sebagai album paling personal dan ekspansif dari Elephant Kind.

More Time meleburkan batasan genre serta menjelajahi konsep transformasi, kerinduan, dan pencarian akan makna di dunia yang bergerak serba cepat.

Direkam selama 2023 hingga 2025, album More Time lahir di masa penuh perubahan dalam perjalanan Elephant Kind.

Ditulis di antara riuh Jakarta dan kesunyian introspektif London, album tersebut merangkum sebuah fase penting dalam karier Elephant Kind.

Band beranggotakan Bam Mastro (vokal, gitar), Bayu Adisapoetra (drum), and Kevin Septanto (bass) itu duduk di kursi produser dan proses mixing album.

Hal tersebut menjadi bukti nyata dari ketangguhan dan pertumbuhan Elephant Kind sebagai sebuah unit musik yang semakin matang berkat semua pelajaran dan pengalaman yang telah dilalui.

"Kami telah merilis sejumlah lagu selama beberapa tahun terakhir, namun kali ini kami benar-benar merilis sebuah album yang kami percayai dan siap untuk didengar oleh dunia,” kata Bam Mastro, vokalis Elephant Kind.

BERITA ELEPHANT KIND LAINNYA:

