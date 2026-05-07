JPNN.com - Ekonomi

MoreFood Expo Indonesia 2026 Jadi Jembatan Bisnis F&B Lokal ke Pasar Internasional

Kamis, 07 Mei 2026 – 17:33 WIB
MoreFood Expo Indonesia 2026 resmi dibuka hari ini, Kamis (7/5) di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Industri Food & Beverage (F&B) Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan positif, pada angka 7-8% di tahun 2026, sebagai salah satu sektor paling strategis di Asia Tenggara.

Dengan pasar yang mencakup lebih dari 280 juta penduduk dan potensi ekspor yang masif, kebutuhan akan akses terhadap supplier berkualitas, teknologi terkini, dan inovasi menjadi krusial bagi para pelaku usaha.

Menjawab tantangan tersebut, MoreFood Expo Indonesia 2026 resmi dibuka hari ini, Kamis (7/5) di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Pameran berskala internasional ini diselenggarakan oleh Huamo Group bekerja sama dengan Panorama Media.

MoreFood Expo Indonesia 2026 hadir secara sinergis bersama Cafe & Brasserie Expo dan FLEI Business Show, menciptakan sebuah ekosistem bisnis F&B dan peluang kemitraan komprehensif dalam satu area.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden periode 2019-2024 KH Ma'ruf Amin.

"MoreFood bukan sekadar pameran, tetapi sebuah gerakan untuk membuka peluang baru dan menghubungkan industri F&B Indonesia dengan pasar global," ucap General Manager of Huamo Group Carrie Wang.

Menghubungkan Indonesia dengan pasar internasional, MoreFood Expo Indonesia 2026 menjadi solusi bagi pelaku bisnis yang sering menghadapi kendala dalam menemukan pemasok yang tepat dan efisien.

