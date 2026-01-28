Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Perempuan

Morpheus8 Hadirkan Teknologi Perawatan Kulit Favorit Artis Hollywood

Rabu, 28 Januari 2026 – 22:56 WIB
Morpheus8 menghadirkan teknologi perawatan wajah dan tubuh terbaru favorit artis Hollywood. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Teknologi perawatan wajah dan tubuh berbasis radiofrekuensi microneedling, Morpheus8, kembali menarik perhatian publik setelah menghadirkan inovasi terbarunya di Indonesia.

Perawatan yang dikenal sebagai favorit selebritas Hollywood ini kini semakin diminati seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap solusi perawatan kulit modern.

Sejak diperkenalkan oleh distributor alat kesehatan Regenesis Indonesia, Morpheus8 menjadi salah satu teknologi unggulan dalam perawatan skin rejuvenation.

Teknologi ini dikenal mampu mengencangkan kulit, memperbaiki tekstur, menyamarkan tanda penuaan, serta meningkatkan kualitas kulit secara menyeluruh.

Morpheus8 bekerja dengan menghantarkan energi radiofrekuensi melalui micro-needle berukuran sangat kecil hingga ke lapisan terdalam kulit.

Proses tersebut merangsang produksi kolagen dan elastin secara alami, sehingga menghasilkan kulit yang lebih kencang, halus, dan merata dengan waktu pemulihan yang relatif singkat.

Perawatan ini dapat digunakan untuk menangani berbagai permasalahan kulit, seperti bekas jerawat, kerutan, kulit kendur, lemak di area dagu, hingga pori-pori besar.

Karakteristiknya yang non-invasif dengan downtime minimal menjadikan Morpheus8 sebagai pilihan bagi masyarakat yang menginginkan hasil maksimal tanpa prosedur bedah.

