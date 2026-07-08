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JPNN.com - Daerah

Mortir Meledak di Bandung Barat, 3 Orang Tewas

Rabu, 08 Juli 2026 – 22:39 WIB
Mortir Meledak di Bandung Barat, 3 Orang Tewas - JPNN.COM
Polisi saat mengecek TKP ledakan mortir yang menyebabkan tiga orang tewas di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (8/7/2026). Foto: doc. Humas Polda Jabar

jpnn.com, BANDUNG - Peristiwa ledakan diduga mortir terjadi di Kampung Ciparang RT 04, RW 07, Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat pada Rabu (8/7/2026).

Tiga orang warga dilaporkan tewas dalam peristiwa tersebut. 

Kapolsek Cipatat Kompol D.M.S Andriani mengonfirmasi adanya peristiwa mortir meledak tersebut.

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"Betul ada kejadian ledakan peluru Mortir 81 sekitar pukul 10.30 WIB. Tiga orang meninggal dunia," kata Andriani saat dikonfirmasi. 

Pihak kepolisian sudah melakukan pengecekan ke lokasi kejadian.

Dia menjelaskan awal peristiwa ledakan itu diketahui setelah salah seorang warga mendengar suara ledakan di sekitar rumah korban bernama Ade (21 tahun). 

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Setelah dilakukan pengecekan bersama-sama, ternyata ada tiga korban yang sudah tergeletak. Selain Ade, dua korban lainnya adalah Suhri (40) dan Rodiana (40).

"Saksi mendengar ada suara ledakan dari arah rumah korban, tidak lama kemudian datang saksi lainnya memberitahu kalau ada warga yang terkena ledakan."

Tiga orang warga tewas dalam insiden ledakan mortir di Kabupaten Bandung Barat. Polisi Ungkap kronologi kejadian.

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TAGS   mortir meledak di Bandung  polsek cipatat  peluru mortir 81  Kapolsek Cipatat Kompol D.M.S Andriani 

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