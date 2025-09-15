Motif 'Ayah Juna' Pelaku Penyiksaan Anak di Kebayoran Lama Jaksel

jpnn.com, JAKARTA - Polisi mengungkap motif awal pelaku kasus penyiksaan anak berinisial AMK (9) yang ditemukan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Jaksel).

Dua orang ditetapkan tersangka dalam kasus ini, yaitu SNK (42) selaku ibu kandung AMK dan EF alias YA (40) selaku pasangan dari SNK.

“Dari keterangan awal, pelaku menyebut faktor beban dan perilaku anak yang dianggap nakal,” kata Direktur PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah, Senin.

Kendati demikian, Nurul menegaskan bahwa pihaknya tengah mendalami lebih lanjut keterangan tersebut bersama psikolog forensik.

“Namun, kami tegaskan, apa pun alasannya, tidak ada satu pun yang bisa membenarkan kekerasan terhadap anak,” imbuhnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa dalam pemeriksaan, tersangka EF alias YA dan SNK telah mengakui perbuatan mereka terhadap AMK.

Baca Juga: Kronologi Anggota TNI Kapten Inf J Tembak Mati Praka PM

“Kedua orang tua yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka mengakui adanya tindak kekerasan dan penelantaran terhadap anak korban AMK,” ujarnya.

Diketahui, pengungkapan kedua tersangka tersebut berangkat dari pengakuan korban AMK dalam proses pemeriksaan yang didampingi pekerja sosial.