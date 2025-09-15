Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Motif 'Ayah Juna' Pelaku Penyiksaan Anak di Kebayoran Lama Jaksel

Senin, 15 September 2025 – 13:24 WIB
Motif 'Ayah Juna' Pelaku Penyiksaan Anak di Kebayoran Lama Jaksel - JPNN.COM
Ilustrasi anak dianiaya. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Polisi mengungkap motif awal pelaku kasus penyiksaan anak berinisial AMK (9) yang ditemukan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Jaksel).

Dua orang ditetapkan tersangka dalam kasus ini, yaitu SNK (42) selaku ibu kandung AMK dan EF alias YA (40) selaku pasangan dari SNK.

“Dari keterangan awal, pelaku menyebut faktor beban dan perilaku anak yang dianggap nakal,” kata Direktur PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah, Senin.

Baca Juga:

Kendati demikian, Nurul menegaskan bahwa pihaknya tengah mendalami lebih lanjut keterangan tersebut bersama psikolog forensik.

“Namun, kami tegaskan, apa pun alasannya, tidak ada satu pun yang bisa membenarkan kekerasan terhadap anak,” imbuhnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa dalam pemeriksaan, tersangka EF alias YA dan SNK telah mengakui perbuatan mereka terhadap AMK.

Baca Juga:

“Kedua orang tua yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka mengakui adanya tindak kekerasan dan penelantaran terhadap anak korban AMK,” ujarnya.

Diketahui, pengungkapan kedua tersangka tersebut berangkat dari pengakuan korban AMK dalam proses pemeriksaan yang didampingi pekerja sosial.

Polisi mengungkap motif awal pelaku kasus penyiksaan anak berinisial AMK (9) yang ditemukan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Jaksel).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penyiksaan anak  kebayoran lama  Jaksel  Bareskrim Polri 
BERITA PENYIKSAAN ANAK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp