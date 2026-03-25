JPNN.com - Entertainment - Gosip

Motif Pembunuhan Cucu Mpok Nori Terungkap, Pelaku Sempat Mencekik

Rabu, 25 Maret 2026 – 07:07 WIB
Ilustrasi - Garis polisi di TKP pembunuhan. Foto: Dok. JPNN/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Motif pembunuhan terhadap DA alias Dwintha Anggary (36) yang merupakan cucu Mpok Nori akhirnya terungkap.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap kronologi pembunuhan DA yang ditemukan meninggal dunia di kontrakan di Jalan Daman I, RT 008 RW 002, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada Sabtu (21/3).

Pelaku pembunuhan cucu Mpok Nori diketahui berinisial F, yang merupakan warga negara asing (WNA) asal Irak.

"Kronologi kejadian pembunuhan berawal antara tersangka dengan korban adalah suami istri. Mereka menikah siri. Beberapa hari belakangan terjadi cekcok, sering ribut karena tersangka cemburu dengan korban yang diduga memiliki hubungan dengan laki-laki lain," ungkap Panit 2 Subdit Resmob Polda Metro Jaya AKP Fechy J Atupah dilansir Antara.

Menurutnya, pada 20 Maret 2026, tersangka yang sudah tidak tinggal bersama korban melihat korban sedang jalan bersama pria lain di acara bazar Ramadan.

Hal tersebut ternyata memicu pertengkaran di antara F dan DA.

"Sekitar pukul 22.00 WIB, pelaku datang lagi ke kosnya korban, dan didapati bahwa di dalam kos, korban lagi berduaan dengan pria yang tadi ketemu di bazar. Kemudian, tersangka diusir, disuruh pulang sama korban," beber AKP Fechy.

Tidak mampu menahan emosi, pelaku kembali lagi ke indekos korban.

Sumber Antara

