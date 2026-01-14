Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Motif Pembunuhan di Bekasi Gegara Utang Piutang

Rabu, 14 Januari 2026 – 13:09 WIB
Motif Pembunuhan di Bekasi Gegara Utang Piutang - JPNN.COM
Dua tersangka pembunuhan yang berinisial G (kiri) dan JP (kanan) diamankan oleh Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Selasa (13/1/2026). ANTARA/HO-Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

jpnn.com, JAKARTA - Utang piutang menjadi motif kasus pembunuhan terhadap korban berinisial MDT (25).

Mayat MDT ditemukan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jakasampurna, Kota Bekasi, pada Minggu (11/1).

"Berdasarkan hasil penyelidikan awal, motif pembunuhan diduga karena rasa dendam terkait persoalan utang antara korban dan para pelaku," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Rabu.

Dia menjelaskan kedua pelaku berinisial JP dan G yang ditangkap pada Selasa (13/1) berperan sebagai eksekutor dengan cara mencekik korban menggunakan ikat pinggang.

"Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya ikat pinggang yang diduga digunakan untuk mencekik korban, beberapa unit telepon genggam, tas milik korban, serta pakaian yang berkaitan dengan peristiwa tersebut," jelas Budi.

Saar ini, kata dia, para pelaku tersebut telah diamankan oleh kepolisian dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Penyidik masih mendalami rangkaian peristiwa dan melengkapi berkas perkara untuk proses hukum selanjutnya,” ujar Budi.

Sebelumnya, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap terduga pelaku pembunuhan yang mayatnya diletakkan di TPU Jakasampurna, Kota Bekasi, pada Minggu (11/1).

Utang piutang menjadi motif kasus pembunuhan terhadap korban berinisial MDT (25) di Kota Bekasi.

