Motif Pembunuhan Nenek di Siak Terungkap, Bikin Emosi

Senin, 06 April 2026 – 16:45 WIB

jpnn.com, SIAK - Motif di balik kasus pembunuhan sadis terhadap seorang nenek di Kabupaten Siak akhirnya terungkap.

Pelaku nekat menghabisi nyawa korban demi menguasai harta untuk membeli sepeda motor yang akan diberikan kepada pacarnya.

Korban diketahui bernama Sutiyah (77), yang ditemukan tewas di rumahnya di Kampung Suka Mulia, Kecamatan Dayun, pada Kamis (2/4/2026) malam.

Pelaku IA (21) l ditangkap tim Satreskrim Polres Siak, yang dipimpin oleh Kasat Reskrim AKP Raja Kosmos Parmulais pada Jumat (3/4/2026) dini hari di sebuah hotel di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.

Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar mengatakan berdasarkan hasil penyidikan, terungkap pembunuhan tersebut telah direncanakan sehari sebelumnya.

“Pelaku menyiapkan pisau dan parang sebelum melancarkan aksinya di dalam rumah korban,” kata Sepuh saat rilis Senin (6/4).

Sepuh menjelaskan pelaku yang merupakan cucu kandung korban itu memanfaatkan situasi ketika korban sedang berada di rumah.

“Ia kemudian menyerang korban secara brutal hingga menyebabkan korban meninggal dunia,” lanjutnya.