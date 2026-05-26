Motif Pembunuhan Sadis di Gowa Terungkap

jpnn.com - Polisi telah menangkap pria berinisial JL (57), tersangka pembunuhan sadis penjual ikan inisial SL (60), di Desa Pannyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

"Pelakunya sendiri, sudah kami amankan dan kini sudah berada di Polsek untuk pengamanan lebih lanjut," kata Kapolsek Bajeng AKP Wahab di Gowa, Senin (25/5/2026).

Pelaku merupakan rekan korban dan sama-sama penjual ikan keliling di wilayah setempat.

Awal kejadian, korban sempat dibuntuti pelaku hingga akhirnya bertemu di tempat kejadian perkara (TKP).

Saat bertemu di lokasi tersebut, keduanya terlibat cekcok mulut. Karena pelaku emosi, langsung mengeluarkan senjata tajam menganiaya korban.

Terdapat banyak luka di tubuh korban akibat senjata tajam, yakni pada bagian tubuh, leher bagian belakang, tangan kanan hingga kepala.

"Jadi, korban ini dengan pelaku sama-sama penjual ikan. Korban diduga dibuntuti dari wilayah Bajeng dan terjadi cekcok sebelum kejadian. Pelaku memaranginya sampai meninggal dunia di tempat," tutur Wahab.

Setelah pembunuhan sadis itu, tim Reskrim Polres Bajeng yang mendapat laporan langsung ke lokasi dan menangkap pelaku beserta barang bukti senjata tajam jenis parang yang digunakannya.