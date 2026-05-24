JPNN.com - Daerah - Riau

Motif Pembunuhan Sopir di Pekanbaru Terungkap, Pelaku Ternyata Rekan Kerja

Minggu, 24 Mei 2026 – 17:17 WIB
FG, salah satu pelaku pembunuhan sopir di Pekanbaru, Riau. Foto: Dok. Polresta Pekanbaru/ Ditreskrimum Polda Riau

jpnn.com, PEKANBARU - Polisi mengungkap motif di balik pembunuhan sopir ekspedisi berinisial HS yang ditemukan tewas dalam kondisi terikat dan dilakban dalam mobil box ekspedisi di Jalan SM Amin, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.

Korban ternyata dibunuh oleh rekan kerjanya sendiri, FG yang diduga menjadi otak pelaku dalam kasus pembunuhan berencana tersebut.

Aksi keji itu dilatarbelakangi motif ekonomi, yakni keinginan pelaku untuk menguasai dan menggelapkan muatan barang ekspedisi yang sedang diangkut.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Muharman menjelaskan awalnya FG yang bekerja bersama korban dalam perjalanan pengiriman barang dari Medan menuju Lampung berencana menggelapkan muatan ekspedisi.

Namun, rencana tersebut ditolak oleh korban HS. Penolakan itu membuat FG menyusun skenario perampokan palsu dengan melibatkan sejumlah pelaku lainnya.

“Karena korban tidak mau bekerja sama menggelapkan barang, tersangka FG bersama pelaku lain merencanakan seolah-olah terjadi aksi perampokan,” kata Muharman, Minggu (24/5.

Dalam menjalankan rencananya, FG diduga bersekongkol dengan ZN dan AN.

Ketiganya diduga mengikat serta melakban tubuh korban yang akhirnya meninggal dunia.

Pembunuhan Sopir  pembunuhan sopir di Pekanbaru  Pekanbaru  Riau 
