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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Motif Penembakan WNA Maroko di Canggu Terungkap, Oalah

Senin, 20 Juli 2026 – 23:06 WIB
Motif Penembakan WNA Maroko di Canggu Terungkap, Oalah - JPNN.COM
Kepala Kepolisian Resor Badung AKBP Joseph Edward Purba memberikan keterangan kepada wartawan terkait pengungkapan kasus penembakan yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam saat konferensi pers di Mapolres Badung, Bali, Senin (20/7/2026). ANTARA/Rolandus Nampu

jpnn.com, BADUNG - Polres Badung berhasil meringkus pelaku berinisial HSH, 49, pelaku penembakan seorang turis Maroko dan sekuriti kelab malam di Jalan Pantai Berawa, Canggu, Badung.

Adapun motif di balik penembakan diduga akibat pengaruh minuman beralkohol.

Kepala Polres Badung Ajun Komisaris Besar Polisi Joseph Edward Purba saat konferensi pers di Mapolres Badung, Senin, mengatakan pelaku diketahui melakukan penembakan karena emosi saat berada di bawah pengaruh minuman beralkohol.

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"Motif tersangka adalah emosi saat berada di bawah pengaruh alkohol," kata Joseph.

Menurut Kapolres, peristiwa penembakan itu terjadi pada Jumat (17/7) dini hari sekitar pukul 02.50 Wita di sebuah tempat hiburan malam di Jalan Pantai Berawa, Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

Ia menjelaskan berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka HSH datang ke lokasi dalam keadaan mabuk dan terlibat keributan dengan pengunjung lain.

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Saat petugas keamanan berupaya melerai, tersangka melepaskan satu kali tembakan yang mengenai dua orang korban.

Korban pertama, yakni IMYM yang merupakan petugas keamanan di lokasi kejadian. Korban kedua berinisial EA (25), warga negara Maroko.

Polres Badung berhasil meringkus pelaku berinisial HSH, 49, pelaku penembakan seorang turis Maroko dan sekuriti kelab malam di Pantai Berawa, Canggu, Badung.

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TAGS   penembakan WNA  penembakan WNA Maroko  Badung  Bali 

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