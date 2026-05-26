Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Motif Penganiayaan Blok M, Pelaku dan Korban Sesama WN Brunei

Jumat, 29 Mei 2026 – 02:02 WIB
Motif Penganiayaan Blok M, Pelaku dan Korban Sesama WN Brunei - JPNN.COM
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto. ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com - Polisi mengungkap motif pelaku penganiayaan oleh warga negara asing (WNA) asal Brunei Darussalam berinisial MIA (33) terhadap korban MHF (30) yang meninggal dunia di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyebut pelaku menganiaya korban diduga karena emosi.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, motif penganiayaan diduga karena tersangka tersulut emosi," kata Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Baca Juga:

Kombes Budi menjelaskan peristiwa ini berawal dari kesalahpahaman antara tersangka dengan salah satu saksi.

Korban yang juga berada di lokasi kemudian bermaksud membela saksi tersebut, sehingga terjadi adu mulut antara korban dan tersangka.

Selain itu, sebelum kejadian, korban juga sempat mengirimkan pesan suara atau voice note yang bernada tantangan berkelahi.

Baca Juga:

"Saat korban dan tersangka bertemu di lokasi kejadian, situasi menjadi semakin konfrontatif. Dari hasil pendalaman, tersangka saat itu diduga berada dalam pengaruh alkohol," ujarnya.

Dalam kondisi emosi, tersangka kemudian melakukan pemukulan satu kali ke arah kepala korban menggunakan tangan kanan yang saat itu memegang paper bag berisi botol minuman.

Polisi mengungkap motif pelaku penganiayaan oleh warga negara asing (WNA) asal Brunei Darussalam yang menewaskan korban.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penganiayaan  Blok M  WN Brunei  Polda Metro Jaya 
BERITA PENGANIAYAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp