Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Motif Penyiraman Air Keras ke Pedagang Tempe di Pacitan Terungkap, Oalah

Jumat, 22 Mei 2026 – 08:56 WIB
Motif Penyiraman Air Keras ke Pedagang Tempe di Pacitan Terungkap, Oalah - JPNN.COM
Kapolres Pacitan, AKBP Ayub Diponegoro Azhar (tengah) saat merilis pengungkapan kasus penyiraman terhadap penjual tempe di Mapolres Pacitan. (ANTARA/Dokumentasi pribadi)

jpnn.com - Kepolisian Resor (Polres) Pacitan, Jawa Timur sudah menangkap dua pelaku penyiraman air keras berupa cairan kimia berinisial S (58) dan RCG (26) warga Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo.

Korban penyiraman air keras dari kedua tersangka ialah Eko Susanto yang merupakan pedagang tempe.

"Kami melakukan penyelidikan mendalam dan menyisir satu per satu lokasi hingga akhirnya kedua pelaku diamankan di rumahnya," Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar, di Pacitan, Jawa Timur, Kamis (21/5/2026).

Baca Juga:

Dalam kasus tersebut, motif kedua pelaku yang merupakan ayah dan anak tersebut dipicu persoalan pribadi.

"Pelaku merasa sakit hati karena menduga istrinya memiliki hubungan dengan korban, ditambah persoalan utang yang belum selesai," ungkap Ayub.

Dari hasil penyidikan, polisi mengungkap kedua pelaku telah merencanakan aksi tersebut sebelum berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor.

Baca Juga:

Saat beraksi, pelaku menggunakan helm, penutup wajah dan jas hujan untuk menghilangkan jejak.

Pelaku lantas menyetop kendaraan korban di jalan wilayah Desa Wiyoro dengan alasan ada titipan.

Polres Pacitan sudah menangkap dua pelaku penyiraman air keras berupa cairan kimia kepada pedagang tempe. Motif pelaku ayah dan anak itu ternyata.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Penyiraman Air Keras  pedagang tempe  pacitan  Polres Pacitan  Sakit Hati  AKBP Ayub Diponegoro Azhar 
BERITA PENYIRAMAN AIR KERAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp