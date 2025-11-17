Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Moto2 2025: Meski Sempat Cedera, Mario Aji Cetak Rekor Bersejarah

Senin, 17 November 2025 – 05:37 WIB
Pembalap Indonesia Mario Suryo Aji. Ilustrasi/Foto: Honda Team Asia

jpnn.com - Musim Moto2 2025 menjadi panggung penting bagi pembalap Indonesia Mario Suryo Aji a.k.a Mario Aji.

Meski harus menjalani musim yang tidak sempurna karena cedera, pembalap asal Madiun itu justru menorehkan pencapaian terbaiknya sejak tampil di Kejuaraan Dunia Balap Motor.

Sejarah Bagi Indonesia

Mario menutup musim dengan delapan poin, menjadikannya sebagai pembalap Indonesia dengan raihan poin terbanyak dalam sejarah keikutsertaan di ajang Grand Prix.

Catatan ini sekaligus melewati pencapaian pembalap Tanah Air sebelumnya.

Poin tersebut terkumpul dari dua momen krusial. Yang pertama hadir pada seri pembuka di Thailand, ketika Mario berhasil finis di posisi ke-15 dan membawa pulang satu angka.

Tiga pekan berselang, Mario kembali menunjukkan potensinya di Amerika Serikat. Kali ini pembalap berusia 21 tahun itu tampil impresif dan menembus posisi sembilan, yang menghasilkan tujuh poin.

Peningkatan Signifikan

Raihan delapan poin ini juga menandai peningkatan signifikan dari musim debutnya di Moto2 tahun lalu, ketika Mario mengoleksi empat poin.

Sebelumnya, di kelas Moto3, Mario sempat mencatat lima poin pada 2022 dan empat poin pada 2023.

TAGS   Mario Aji  moto2 2025  Moto2  Mario Suryo Aji  MotoGP 
