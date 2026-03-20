Moto GP

Moto3 2026: Veda Ega Tak Mau Berhenti, Target Besar Menanti di Brasil

Jumat, 20 Maret 2026 – 09:32 WIB
Veda Ega Pratama di ATC Indonesia. ilustrasi. Foto: AHM

jpnn.com - Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama bersiap melanjutkan sensasi positifnya di ajang Moto3 2026.

Seri berikutnya akan berlangsung di Brasil, tepatnya di Sirkuit Ayrton Senna, pada 20-23 Maret.

Penampilan impresif pada debut di Thailand menjadi modal berharga bagi rider asal Gunung Kidul tersebut.

Saat itu, Veda Ega sukses finis di posisi kelima, sebuah pencapaian yang langsung mencuri perhatian sekaligus mencatatkan sejarah bagi pembalap Indonesia di level grand prix.

Meski berstatus pendatang baru, Veda Ega tampil tanpa rasa canggung.

Dia bahkan mampu bersaing ketat dengan sejumlah nama seperti David Almansa, Maximo Quiles, Valentin Perrone, hingga Alvaro Carpe dalam perebutan posisi terdepan.

Kini, tantangan berbeda sudah menanti di Brasil. Trek baru yang belum pernah dijajal para pembalap justru membuat Veda Ega makin antusias.

"Saya sudah tidak sabar untuk balapan di Brasil. Sirkuit ini benar-benar baru bagi semua pembalap dan dari yang saya lihat, lintasannya terlihat menantang sekaligus menyenangkan," ucap Veda.

TAGS   Veda Ega  veda ega pratama  Moto3  moto3 Brasil 
