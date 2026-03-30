Moto3 Amerika 2026: Balapan Panas Berujung Petaka, Veda Ega Akui Satu Kesalahan Fatal

Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama harus menerima hasil pahit pada seri Moto3 Amerika 2026.

Veda gagal menyentuh garis finis dalam balapa yang berlangsung di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Senin (30/3/2026) dini hari WIB.

Rider berusia 17 tahun itu sejatinya memulai balapan dari posisi keempat.

Dia bahkan sempat terlibat dalam persaingan ketat barisan depa sebelum insiden menghentikan langkahnya lebih cepat.

Balapan yang berlangsung sengit membuat Veda harus bekerja ekstra mengendalikan motor di tengah tekanan para rival.

Situasi tersebut diakuinya cukup menyulitkan sejak lap-lap awal.

"Balapan ini benar-benar menantang karena sejak awal saya harus menghadapi duel yang sangat ketat."

"Mengontrol situasi di tengah persaingan seperti itu tidak mudah," ucap Veda.