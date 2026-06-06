Moto3 Hungaria: Veda Ega Bakal Start Posisi 9

jpnn.com - Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama bakal memulai balapan dari posisi kesembilan di Moto3 Hungaria 2026, Minggu (7/6/2026), setelah menuntaskan kualifikasi di Sirkuit Balaton Park, Hungaria, Sabtu sore WIB.

Pembalap Honda Team Asia itu menyelesaikan persaingan di kualifikasi kedua atau Q2 dengan catatan waktu satu menit 48,845 detik.

Sejak awal sesi Q2 dimulai, Veda langsung menunjukkan kecepatan kompetitif. Dia sempat melesat ke posisi kedua dan bersaing ketat dengan beberapa pembalap seperti Rico Salmela, Máximo Quiles, dan David Almansa yang juga tampil agresif dalam perebutan waktu tercepat.

Performa Veda bahkan sempat mencapai puncaknya ketika dia berhasil mencatatkan waktu terbaik sementara, yakni satu menit 46,845 detik, dan menempatkannya di posisi teratas.

Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama setelah David Almansa kembali memperbaiki catatan waktunya dan merebut posisi pertama.

Memasuki pertengahan sesi, Veda memilih kembali ke pit untuk melakukan evaluasi strategi.

Kondisi ini membuat posisinya turun ke urutan kelima sementara, dan persaingan di lintasan semakin ketat dengan para pembalap lain terus meningkatkan kecepatan mereka.

Dalam beberapa menit terakhir sesi kualifikasi, intensitas persaingan semakin meningkat. Máximo Quiles sempat merebut posisi pertama dengan catatan waktu satu menit 45,750 detik, sebelum akhirnya David Almansa kembali tampil cepat dan mencatatkan waktu satu menit 45,686 detik untuk mengamankan posisi teratas.