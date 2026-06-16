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Moto3 Junior 2026: Ramadhipa Tak Mau Muluk-Muluk

Selasa, 16 Juni 2026 – 15:37 WIB
Moto3 Junior 2026: Ramadhipa Tak Mau Muluk-Muluk - JPNN.COM
Kiandra Ramadhipa di JuniorGP Estoril, Portugal. Foto: ahrt

jpnn.com, JAKARTA - M Kiandra Ramadhipa mendapatkan kepercayaan dirinya pada seri ke-2 FIM Moto3 Junior World Championship 2026, di Estoril, Portugal.

Pembalap 16 tahun yang berhasil finis sebagai juara di Portugal itu mengaku sangat siap melakoni balapan selanjutnya.

Menurut Ramadhipa, dirinya menargetkan untuk bisa terus finis di setiap putaran.

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"Saat ini target saya bisa finis di semua putaran,” kata Ramadhipa kepada awak media, Senin (15/6).

Dia tidak mau muluk-muluk dalam penampilan perdananya di Moto3 Junior.

Baru berjalan dua seri, Ramadhipa mengaku balapan pada level ini tentu tidaklah mudah.

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"Cuaca dan persaingan yang sangat ketat merupakan sedikit tantangan yang harus dihadapi," kata rider yang menempati posisi 5 klasemen ETC 2025 itu.

Dia mengatakan hampir seluruh pembalap memiliki kemampuan yang merata.

M Kiandra Ramadhipa mendapatkan kepercayaan dirinya pada seri ke-2 FIM Moto3 Junior World Championship 2026, di Estoril, Portugal.

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TAGS   Moto3 Junior World Championship  Kiandra ramadhipa  pembalap AHRT  Pembalap Indonesia 
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