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Moto3 Junior Prancis: Ramadhipa Bawa 4 Poin Penting

Senin, 27 Juli 2026 – 20:38 WIB
Moto3 Junior Prancis: Ramadhipa Bawa 4 Poin Penting - JPNN.COM
Kiandra Ramadhipa di Moto3 Junior Prancis 2026. Foto: ahm

jpnn.com, JAKARTA - Muhammad Kiandra Ramadhipa menutup paruh musim FIM Moto3 Junior World Championship 2026 membawa poin cukup.

Meski hanya finis di posisi ke-12 pada seri Prancis di Sirkuit Nevers Magny-Cours, Minggu (26/7), pembalap binaan PT. Astra Honda Motor (AHM) itu tetap membawa pulang empat poin penting.

Dengan hasil itu, Ramadhipa bisa bertahan di lima besar klasemen sementara.

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Pembalap asal Sleman, Yogyakarta, tersebut memulai balapan dari posisi ke-12.

Start yang kurang sempurna membuat motornya mengalami wheelie, sehingga membuatnya melorot pada lap-lap awal.

Namun, Ramadhipa mampu bangkit dengan cepat dan menyalip tujuh pembalap hanya dalam tiga lap.

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Saat berhasil naik ke posisi ke-11, rombongan terdepan sudah membuka jarak lebih dari tiga detik.

Kondisi itu membuat peluang mengejar posisi 10 besar semakin berat.

Muhammad Kiandra Ramadhipa menutup paruh musim FIM Moto3 Junior World Championship 2026 membawa poin cukup.

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TAGS   Kiandra ramadhipa  Moto3  Moto3 Junior World Championship  Pembalap Indonesia  pembalap astra honda 
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