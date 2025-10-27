Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2025: Ban Bocor Hancurkan Mimpi Francesco Bagnaia di Negeri Jiran

Senin, 27 Oktober 2025 – 15:40 WIB
MotoGP 2025: Ban Bocor Hancurkan Mimpi Francesco Bagnaia di Negeri Jiran - JPNN.COM
Francesco Bagnaia. Foto: Andreas Solaro/AFP

jpnn.com - Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia harus menelan pil pahit di MotoGP Malaysia 2025.

Harapan Pecco -sapaan Bagnaia- meraih kemenangan di Sirkuit Sepang, Kuala Lumpur, Minggu (26/10/2025), sirna setelah mengalami kebocoran ban belakang di tengah balapan.

Ban Bocor Hentikan Dominasi Bagnaia

Padahal, segala sesuatunya berjalan cukup sempurna di awal. Bagnaia start dari posisi terdepan dan tampil percaya diri setelah menjuarai sprint race sehari sebelumnya. 

Baca Juga:

Akan tetapi, dominasi Bagnaia mulai goyah sejak lap ke-12. Dia merasa ada yang tidak beres dengan grip motornya, hingga tekanan ban belakang terus menurun dan membuatnya kehilangan kecepatan.

"Sayangnya, tahun ini kami sedikit kurang beruntung. Berdasarkan data, ban belakang bocor sejak lap ke-12, dan setiap putaran tekanannya terus berkurang," ucap Bagnaia dilansir Crash.

Bagnaia Gagal Finis

Meski sempat berjuang keras menahan posisi, pembalap berusia 28 tahun itu akhirnya menyerah.

Baca Juga:

Kondisi makin memburuk pada lap ke-17 hingga Bagnaia memutuskan untuk kembali ke garasi Ducati dan tidak melanjutkan balapan.

"Saya pikir awalnya hanya kehilangan grip biasa. Namun, setelah tekanan ban makin turun, motornya benar-benar sulit dikendalikan."

Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia harus menelan pil pahit di MotoGP Malaysia 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bagnaia  MotoGP 2025  Francesco Bagnaia  MotoGP 
BERITA BAGNAIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp