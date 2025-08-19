Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2025: Bos Ducati tak Tahan Lagi, Francesco Bagnaia Jadi Sasaran Kritik

Selasa, 19 Agustus 2025 – 08:15 WIB
MotoGP 2025: Bos Ducati tak Tahan Lagi, Francesco Bagnaia Jadi Sasaran Kritik - JPNN.COM
Francesco Bagnaia (paling depan) masih belum konsisten di MotoGP 2025. Foto: REUTERS/Yves Herman.

jpnn.com - General manajer Ducati Corse, Luigi Dall’Igna melontarkan kritik tajam kepada salah satu pembalapnya, Francesco Bagnaia.

Kekecewaan pria yang akrab disapa Gigi itu tak lepas dari hasil Bagnaia di MotoGP Austria 2025.

Hasil Mengecewakan Pecco di Austria

Pembalap asal Italia tersebut finis di luar tiga besar alias gagal naik podium. Pecco hanya menempati posisi kedelapan di Red Bull Ring, Spielberg, Austria, Minggu (17/8/2025).

Padahal, Gigi sebelumnya menaruh harapan besar kepada Bagnaia. Maklum, rider 28 tahun itu tercatat sebagai pembalap tersukses di Austria dengan torehan tiga kemenangan.

"Pecco melewati akhir pekan yang baik pada sesi latihan. Namun, saat balapan, penampilannya sangat mengecewakan," ucap Gigi dilansir Crash.

Tekanan Makin Besar

Situasi tersebut membuat tekanan makin besar bagi Bagnaia, yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu kandidat kuat Juara Dunia.

Persaingan internal di garasi Ducati juga makin timpang. Bagnaia tertinggal jauh dari rekan setimnya, Marc Marquez, yang tampil sangat dominan.

The Baby Alien -julukan Marquez- kini nyaman bertengger di puncak klasemen dengan koleksi 381 poin. Adapun Pecco -sapaan Bagnaia- masih tertahan di peringkat ketiga dengan 213 poin.

Francesco Bagnaia  Pecco  MotoGP 2025  Ducati 
