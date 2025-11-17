Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2025: Ducati Tak Terbendung! Dominasi Mutlak Bikin Rival Hanya Jadi Penonton

Senin, 17 November 2025 – 05:19 WIB
MotoGP 2025: Ducati Tak Terbendung! Dominasi Mutlak Bikin Rival Hanya Jadi Penonton - JPNN.COM
Marc Marquez. Foto: motogp

jpnn.com - Dominasi Ducati pada MotoGP 2025 kian terasa tak terbendung.

Bukan hanya menguasai lintasan melalui para pembalapnya, tim asal Italia itu juga memimpin di dua klasemen penting, konstruktor dan tim.

Dominasi Mutlak Ducati

Di klasemen konstruktor, Ducati tampil sebagai penguasa tunggal dengan torehan 768 poin, unggul sangat jauh dari rival terdekatnya, Aprilia, yang tertahan di posisi kedua.

Baca Juga:

Gap 350 poin ini menggambarkan betapa superiornya performa motor Desmosedici sepanjang musim.

Sistem penilaian untuk konstruktor hanya mengambil nilai dari satu pembalap terbaik di setiap seri. Mekanisme ini justru mempertegas konsistensi Ducati.

Hal ini karena performa konsisten yang ditunjukkan Marc Marquez selaku pemenang MotoGP 2025.

Baca Juga:

Ducati Tetap Jadi Penguasa di Klasemen Tim

Sementara itu, persaingan di klasemen tim juga menghadirkan cerita serupa. Ducati kembali berada jauh di depan.

Ducati Lenovo Team memimpin dengan perolehan 835 poin, hasil kontribusi stabil Marc Marquez dan Francesco Bagnaia sepanjang musim.

MotoGP 2025 dikuasai Ducati dari semua lini. Ketahui detail dominasi konstruktor dan tim yang membuat rival sulit mengejar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP 2025  Ducati  Marc Marquez  Francesco Bagnaia  MotoGP 
BERITA MOTOGP 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp