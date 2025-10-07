MotoGP 2025: Ironi di Balik Gelar Juara Dunia Marc Marquez

Selasa, 07 Oktober 2025 – 05:15 WIB

jpnn.com - Kisah Marc Marquez di MotoGP 2025 tak sepenuhnya manis.

Baru saja memastikan gelar Juara Dunia ketujuhnya di kelas MotoGP, The Baby Alien kini harus menepi dari lintasan akibat cedera bahu yang dialaminya di Mandalika.

Insiden itu terjadi pada balapan MotoGP Indonesia 2025, Minggu (5/10/2025).

Pada lap awal, Marquez yang sedang berupaya mempertahankan posisi depan justru ditabrak dari belakang oleh Marco Bezzecchi.

Benturan keras membuat Marquez terjatuh dan tak mampu melanjutkan balapan.

Cedera Bahu

Setelah menjalani pemeriksaan awal di sirkuit, Marquez langsung diterbangkan ke Spanyol untuk pemeriksaan lanjutan.

Hasilnya, cedera pada bahu kanannya cukup serius dan membutuhkan waktu pemulihan yang tidak singkat.

Keputusan berat pun diambil. Marquez resmi absen dari dua seri berikutnya MotoGP 2025, yakni GP Australia dan GP Malaysia demi fokus pada pemulihan.