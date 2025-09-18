Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2025: Jakarta Jadi Panggung Kehormatan Valentino Rossi dan VR46 Racing Team

Kamis, 18 September 2025 – 21:37 WIB
Legenda balap MotoGP Valentino Rossi. Foto: Pertamina Lubricants.

jpnn.com - Jakarta akan menjadi saksi kehadiran sosok legenda balap dunia, Valentino Rossi.

Sosok yang dijuluki The Doctor itu bakal menyapa para penggemar MotoGP di Indonesia.

Tak sendirian, Rossi akan ditemani dua pembalapnya di tim Pertamina Enduro VR46, yakni Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio.

Kunjungan ini bukan sekadar pertemuan biasa. Untuk pertama kalinya, sang Juara Dunia sembilan kali hadir di Indonesia dengan membawa identitas penuh timnya, Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

Rossi akan turun langsung menyapa para penggemar di Indonesia pada 30 September mendatang.

Kehadiran tim asal Italia tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian menyambut gelaran akbar MotoGP Indonesia 2025, yang digelar di Sirkuit Mandalika pada 3 sampai 5 Oktober 2025.

Direktur Utama Pertamina Lubricants Werry Prayogi menyebut momentum ini bukan hanya bentuk apresiasi terhadap penggemar MotoGP di tanah air, tetapi juga bukti nyata komitmen Pertamina membawa brand pelumas nasional tampil di panggung dunia.

"Kami berharap momentum ini dapat menyambut antusiasme luar biasa para penggemar menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia di Mandalika," ujar Werry Prayogi.

