Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2025: Kapan Marc Marquez Kembali ke Lintasan? Ducati Akhirnya Buka Suara

Jumat, 24 Oktober 2025 – 14:16 WIB
MotoGP 2025: Kapan Marc Marquez Kembali ke Lintasan? Ducati Akhirnya Buka Suara - JPNN.COM
Marc Marquez berhasil menjadi juara MotoGP 2025. Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon.

jpnn.com - Perjalanan Marc Marquez di MotoGP 2025 resmi berakhir lebih cepat dari yang diharapkan.

Ducati mengumumkan bahwa sang Juara Dunia harus menepi hingga seri penutup di Valencia karena cedera bahu kanan yang belum sepenuhnya pulih.

MotoGP 2025 Berakhir untuk Marc Marquez

Dalam pernyataan resmi pada Kamis (23/10/2025), Ducati menyebut hasil pemeriksaan medis terakhir menunjukkan kondisi Marquez belum memungkinkan untuk kembali ke lintasan.

Baca Juga:

Pembalap berjuluk The Baby Alien itu dipastikan absen di MotoGP Portugal, Valencia, serta tes pascamusim di Sirkuit Ricardo Tormo pada 18 November mendatang.

"Setelah menjalani evaluasi terbaru, tim medis menyarankan Marc (Marquez,red) untuk tidak memaksakan diri."

"Proses pemulihan berjalan normal, tetapi bahu kanannya belum siap menanggung beban penuh," tulis Ducati.

Baca Juga:

Insiden di Mandalika Merubah Segalanya

Cedera bahu kanan Marquez merupakan buntut dari kecelakaan yang dialaminya di MotoGP Indonesia 2025 beberapa bulan lalu.

Meski sempat menjalani operasi dan menunjukkan progres positif, dokter menyarankan agar rider asal Spanyol itu benar-benar beristirahat untuk menghindari risiko cedera berulang.

Perjalanan Marc Marquez di MotoGP 2025 resmi berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Kapan sang Juara Dunica comeback?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Marc Marquez  Ducati  MotoGP  Marquez 
BERITA MARC MARQUEZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp