JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2025: Kutukan Mandalika? Marc Marquez Catat Rekor Start Terburuk Musim Ini

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 14:38 WIB
Marc Marquez di Sirkuit Mandalika. Foto: Sonny Tumbelaka/AFP

jpnn.com - Sirkuit Mandalika kembali jadi mimpi buruk bagi kampiun MotoGP 2025, Marc Marquez.

Pembalap Ducati itu hanya mampu menempati posisi kesembilan dalam kualifikasi MotoGP Indonesia 2025, Sabtu (4/10/2025).

Ini merupakan kualifikasi terburuk The Baby Alien sepanjang MotoGP 2025.

Sejak hari pertama di Mandalika, Marquez memang sudah kesulitan menjinakkan GP25. 

Dia sempat terjatuh pada sesi latihan bebas, sebelum akhirnya hanya mampu mengamankan posisi start dari baris ketiga dalam kualifikasi.

Bagi Marquez, grid kesembilan ini jadi catatan paling buruk sepanjang musim. Sebelumnya, posisi start terendahnya hanyalah keempat, yang terjadi di Inggris, Belanda, Austria, dan San Marino.

Kondisi ini jelas membuat peluang Marquez meraih kemenangan ke-100 dalam kariernya makin berat.

Start dari barisan tengah berarti The Baby Alien harus bekerja ekstra keras untuk menyalip para rival sejak awal balapan.

