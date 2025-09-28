Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2025: Marc Marquez Samai Catatan Emas Valentino Rossi

Minggu, 28 September 2025 – 14:40 WIB
MotoGP 2025: Marc Marquez Samai Catatan Emas Valentino Rossi - JPNN.COM
Marc Marquez mencium motornya seusai menjadi juara MotoGP 2025. Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon.

jpnn.com - MotoGP 2025 kembali menorehkan sejarah. Marc Marquez akhirnya sejajar dengan sang legenda, Valentino Rossi.

Hasil itu didapat setelah Marquez finis di urutan kedua MotoGP Jepang di Sirkuit Motegi, Minggu (28/9/2025).

Sejajar dengan Valentino Rossi

Posisi runner up sudah cukup bagi Marquez untuk mengunci Juara Dunia musim ini. The Baby Alien kini mengoleksi tujuh trofi MotoGP, jumlah yang sama dengan Valentino Rossi.

Baca Juga:

Tak hanya di kelas premier, catatan Marquez makin unik karena menyamai total raihan Rossi di kelas bawah.

Rossi maupun Marquez sama-sama pernah menjadi juara di kelas 125cc dan 250cc (atau Moto2 untuk era Marquez), sebelum naik ke kasta tertinggi.

Marquez tercatat menjadi kampiun MotoGP pada 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2025, sedangkan Rossi mengukir gelarnya pada 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, dan 2009.

Baca Juga:

Marquez Tak Kuasa Tahan Haru

Seusai balapan, Marquez tak mampu menyembunyikan emosi. Dia menyebut gelar ketujuh ini bukan sekadar angka, melainkan jawaban dari perjalanan penuh luka dan kesalahan besar yang pernah dia alami.

"Aku pernah melakukan kesalahan besar. Namun, aku terus berjuang, berjuang, berjuang, akhirnya menang lagi. Itu luar biasa,” kata Marquez.

MotoGP 2025 kembali menorehkan sejarah. Marc Marquez akhirnya sejajar dengan sang legenda, Valentino Rossi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Marc Marquez  Valentino Rossi  Marquez  MotoGP  Marquez Juara MotoGP 2025 
BERITA MARC MARQUEZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp