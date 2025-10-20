Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2025: Pertamina Enduro VR46 Mengaum di Australia, Diggia Bikin Kejutan

Senin, 20 Oktober 2025 – 05:52 WIB
MotoGP 2025: Pertamina Enduro VR46 Mengaum di Australia, Diggia Bikin Kejutan - JPNN.COM
Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonnio. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonnio tampil luar biasa di MotoGP Australia 2025.

Diggia finis kedua dalam main race  di Sirkuit Phillip Island, Minggu (19/10/2025).

Balapan penuh drama itu sempat didominasi Pedro Acosta dan Raul Fernandez. Namun, Diggia menunjukkan ketenangan luar biasa.

Baca Juga:

Rider asal Italia itu menyalip Acosta pada lap ke-19, dan terus mempertahankan kecepatannya hingga garis finis di belakang Fernandez yang keluar sebagai juara.

Hasil ini terasa manis bagi Diggia dan Pertamina VR46. Bukan hanya karena finis di posisi dua, tetapi juga karena ini merupakan podium tertinggi mereka sepanjang musim 2025

Sebelumnya, pencapaian terbaik Diggia hanyalah finis ketiga di MotoGP Amerika dan GP Italia.

Baca Juga:

Diggia berhasil mengalahkan Marco Bezzecchi dan Alex Marquez, yang masing-masing harus puas finis di posisi ketiga dan keempat.

Fabio Di Giannantonio kini menempati peringkat ketujuh klasemen sementara MotoGP 2025 dengan koleksi 196 poin.

Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonnio tampil luar biasa di MotoGP Australia 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP  Pertamina Enduro VR46  Fabio Di Giannantonio  VR46 
BERITA MOTOGP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp