Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2025: VR46 Racing Team Persembahkan Livery Spesial untuk Indonesia

Selasa, 30 September 2025 – 17:31 WIB
MotoGP 2025: VR46 Racing Team Persembahkan Livery Spesial untuk Indonesia - JPNN.COM
Livery khusus yang akan digunakan rider VR46 Racing Team di MotoGP Indonesia 2025. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Pertamina Enduro VR46 Racing Team menghadirkan kejutan istimewa menjelang MotoGP Indonesia 2025.

Tim balap milik legenda hidup Valentino Rossi itu resmi meluncurkan livery khusus bernuansa merah putih lengkap dengan sentuhan motif batik khas Indonesia.

Peluncuran dilakukan di Jakarta, Selasa (30/9/2025), dengan Rossi sendiri turut hadir menyaksikan momen bersejarah tersebut.

Baca Juga:

Simbol Cinta VR46 untuk Indonesia

Kuda besi yang akan ditunggangi Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli tampil berbeda, menonjolkan nuansa nasionalisme Indonesia.

Direktur Utama PT Pertamina Lubricants Werry Prayogi menyebut kolaborasi ini sebagai bentuk kecintaan VR46 Racing Team terhadap Indonesia.

“Tim ini mencintai Indonesia, dan kami ingin bersama VR46 membawa nama Pertamina ke panggung dunia,” ucapnya.

Baca Juga:

Sementara itu, Direktur Tim VR46 Uccio Salucci menyebut race MotoGP Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika merupakan momen spesial.

Menurutnya, Mandalika bukan sekadar sirkuit, melainkan sudah seperti rumah kedua bagi tim asal Tavullia, Italia tersebut.

Pertamina Enduro VR46 Racing Team menghadirkan kejutan istimewa menjelang MotoGP Indonesia 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   VR46  VR46 Racing Team  MotoGP  motogp indonesia 2025  Sirkuit Mandalika 
BERITA VR46 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp