MotoGP 2026: Aleix Espargaro Beberkan Ancaman Terbesar Jorge Martin, Bukan Bezzecchi

jpnn.com - Jorge Martin sukses mengambil alih puncak klasemen MotoGP 2026.

Meski demikian, Aleix Espargaro meyakini jalan Martin menuju gelar juara dunia masih akan dihadang sosok Marc Marquez.

Martin kini mengoleksi 193 poin. Dia menggeser Marco Bezzecchi ke posisi kedua dengan raihan 186 angka.

Persaingan di papan atas juga masih diwarnai Fabio Di Giannantonio yang mengumpulkan 177 poin dan Ai Ogura dengan 168 poin. Sementara itu, Marc Marquez masih bercokol di urutan kelima dengan selisih 40 poin dari Martin.

Menurut Espargaro, selisih poin bukan jaminan persaingan menuju gelar sudah mulai mengerucut.

Pembalap yang memiliki pengalaman dan mental juara seperti Marquez dinilai tetap mampu mengubah keadaan dalam waktu singkat.

"Saya ikut senang melihat Jorge berada di posisi sekarang. Saya berharap dia bisa membawa Aprilia menjadi juara dunia, sesuatu yang belum pernah saya capai."

"Namun, kalau berbicara soal rival terberat, saya tetap memilih Marc Marquez," ucapnya.