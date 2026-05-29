Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Alex Marquez Baru Sadar Seberapa Dekat Dirinya dengan Maut

Jumat, 29 Mei 2026 – 06:05 WIB
MotoGP 2026: Alex Marquez Baru Sadar Seberapa Dekat Dirinya dengan Maut - JPNN.COM
Alex Marquez di kejauhan, pada Sprint MotoGP Catalunya. Foto: Lluis Gene/AFP

jpnn.com - MotoGP Catalunya 2026 ternyata meninggalkan kenangan pahit bagi Alex Marquez.

Pembalap Gresini Racing itu mengaku baru benar-benar menyadari betapa fatal kecelakaan yang dialaminya setelah melihat ulang rekaman insiden tersebut.

Crash horor itu terjadi pada balapan utama MotoGP Catalunya 2026, 17 Mei lalu. Saat itu, Alex sebenarnya tampil cukup menjanjikan setelah sehari sebelumnya sukses memenangi sprint race.

Baca Juga:

Namun situasi berubah drastis pada lap ke-12. Alex terlibat kontak dengan Pedro Acosta sebelum kehilangan kendali dan terjatuh di sisi lintasan.

Motor Ducati miliknya hancur akibat benturan hebat, sedangkan Alex langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan intensif.

Insiden tersebut membuat adik kandung Marc Marquez itu mengalami cedera serius pada tulang selangka serta ruas tulang leher C7 hingga harus menjalani operasi.

Baca Juga:

Hampir dua pekan setelah kejadian, Alex mulai menjalani proses pemulihan. Rider berusia 30 tahun tersebut mengaku momen paling emosional justru terjadi ketika dirinya menonton ulang kecelakaan tersebut.

"Saat tiba di rumah sakit, sekitar pukul setengah empat sore, ingatan saya mulai kembali sedikit demi sedikit."

Alex Marquez akhirnya menceritakan detik-detik setelah kecelakaan horor di MotoGP Catalunya 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Alex Marquez  MotoGP  MotoGP 2026  MotoGP Catalunya 
BERITA ALEX MARQUEZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp