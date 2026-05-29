MotoGP 2026: Alex Marquez Baru Sadar Seberapa Dekat Dirinya dengan Maut

MotoGP Catalunya 2026 ternyata meninggalkan kenangan pahit bagi Alex Marquez.

Pembalap Gresini Racing itu mengaku baru benar-benar menyadari betapa fatal kecelakaan yang dialaminya setelah melihat ulang rekaman insiden tersebut.

Crash horor itu terjadi pada balapan utama MotoGP Catalunya 2026, 17 Mei lalu. Saat itu, Alex sebenarnya tampil cukup menjanjikan setelah sehari sebelumnya sukses memenangi sprint race.

Namun situasi berubah drastis pada lap ke-12. Alex terlibat kontak dengan Pedro Acosta sebelum kehilangan kendali dan terjatuh di sisi lintasan.

Motor Ducati miliknya hancur akibat benturan hebat, sedangkan Alex langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan intensif.

Insiden tersebut membuat adik kandung Marc Marquez itu mengalami cedera serius pada tulang selangka serta ruas tulang leher C7 hingga harus menjalani operasi.

Hampir dua pekan setelah kejadian, Alex mulai menjalani proses pemulihan. Rider berusia 30 tahun tersebut mengaku momen paling emosional justru terjadi ketika dirinya menonton ulang kecelakaan tersebut.

"Saat tiba di rumah sakit, sekitar pukul setengah empat sore, ingatan saya mulai kembali sedikit demi sedikit."