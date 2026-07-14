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JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Alex Marquez Belum Menyerah, Silverstone Jadi Momen Kebangkitan?

Selasa, 14 Juli 2026 – 13:16 WIB
MotoGP 2026: Alex Marquez Belum Menyerah, Silverstone Jadi Momen Kebangkitan? - JPNN.COM
Alex Marquez. Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP

jpnn.com - Jeda paruh musim MotoGP 2026 menjadi kesempatan emas bagi Alex Marquez.

Pembalap Gresini Racing itu membidik MotoGP Inggris sebagai momen untuk kembali tampil dalam kondisi terbaik.

Alex menargetkan sudah mencapai kebugaran penuh saat seri Silverstone digelar pada 9 Agustus mendatang.

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Cedera patah tulang selangka dan retak pada bagian leher yang dialami Alex saat MotoGP Catalunya masih menjadi fokus utama tim medis.

Meski begitu, adik Marc Marquez tersebut optimistis kondisinya akan terus membaik sebelum balapan berikutnya.

"Kami akan terus memaksimalkan proses pemulihan meskipun saat ini sedang memasuki jeda musim panas," ujar Alex

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Target tersebut muncul setelah Alex gagal membawa pulang poin pada MotoGP Jerman 2026.

Harapannya untuk finis harus sirna setelah terjatuh ketika balapan baru memasuki lap ke-10.

Jeda paruh musim MotoGP 2026 menjadi kesempatan emas bagi Alex Marquez untuk memulihkan kondisi fisiknya.

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TAGS   MotoGP  Alex Marquez  MotoGP 2026  Marquez 
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