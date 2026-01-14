Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Alex Marquez Jadi Tumpuan Gresini Racing di Awal Musim

Rabu, 14 Januari 2026 – 09:08 WIB
Pembalap Gresini Racing Alex Marquez. Foto: gresini racing

jpnn.com - Awal musim MotoGP 2026 akan menjadi tantangan besar bagi Alex Marquez.

Rekan setimnya di Gresini Racing, Fermin Aldeguer dipastikan harus menepi akibat cedera serius saat latihan di Sirkuit Aspar, Valencia, pekan lalu.

Cedera ini membuat peluang Aldeguer tampil di seri perdana musim menjadi sangat tipis, sehingga beban tim kini sepenuhnya berada di pundak Alex.

Baca Juga:

Cedera Fermin Aldeguer Menjadi Pukulan Bagi Gresini Racing

Gresini Racing Ducati mengonfirmasi bahwa Aldeguer telah menjalani operasi di Barcelona, dan prosedurnya berjalan lancar.

Meski begitu, masa pemulihan masih belum jelas, menimbulkan ketidakpastian terkait partisipasinya pada MotoGP Thailand dan uji coba pramusim.

"Operasi tersebut berhasil. Sekarang saatnya beristirahat."

Baca Juga:

"Kami akan memberikan informasi lebih lanjut dalam beberapa hari mendatang," bunyi pernyataan Gresini.

Fermin Aldeguer menjadi salah satu talenta muda paling menjanjikan di MotoGP.

Beban berat menanti Alex Marquez di awal musim MotoGP 2026. Bisakah ia menunjukkan kelasnya di lintasan?

MotoGP  Alex Marquez  Fermin Aldeguer  MotoGP 2026  Gresini Racing 
