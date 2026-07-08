Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Alex Marquez Sendirian di Sachsenring, Gresini Ambil Keputusan Berbeda

Rabu, 08 Juli 2026 – 12:57 WIB
MotoGP 2026: Alex Marquez Sendirian di Sachsenring, Gresini Ambil Keputusan Berbeda - JPNN.COM
Alex MArquez (depan) dan Pedro Acosta. Foto: Evaristo Sa/AFP

jpnn.com - Alex Marquez akan memikul seluruh beban Gresini Racing pada MotoGP Jerman 2026.

Tim satelit Ducati itu memutuskan tampil hanya dengan satu motor pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Sachsenring akhir pekan ini.

Keputusan tersebut diambil karena Fermin Aldeguer belum mendapat lampu hijau untuk kembali turun ke lintasan.

Baca Juga:

Pembalap asal Spanyol itu masih menjalani pemulihan setelah mengalami cedera tulang belakang akibat insiden pada sesi latihan bebas MotoGP Belanda di Assen.

Alih-alih mencari pengganti, manajemen Gresini memilih membiarkan satu slot pembalap kosong.

"Fermin masih menjalani proses pemulihan sehingga belum memungkinkan tampil di Sachsenring. Karena itu, tim tidak akan menunjuk pebalap lain sebagai penggantinya," bunyi pernyataan Gresini pada media sosial.

Baca Juga:

Langkah tersebut cukup menarik mengingat sepanjang musim ini Gresini beberapa kali menggunakan pembalap pengganti ketika salah satu ridernya harus absen.

Michele Pirro pernah mengisi kekosongan Aldeguer pada seri pembuka di Buriram, sedangkan Iker Lecuona dipercaya menggantikan Alex Marquez di MotoGP Hungaria.

Alex Marquez akan memikul seluruh beban Gresini Racing pada MotoGP Jerman 2026. Gresini ambil keputusan berbeda.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP  Alex Marquez  MotoGP 2026  MotoGP Jerman  Fermin Aldeguer 
BERITA MOTOGP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp