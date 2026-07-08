MotoGP 2026: Alex Marquez Sendirian di Sachsenring, Gresini Ambil Keputusan Berbeda

jpnn.com - Alex Marquez akan memikul seluruh beban Gresini Racing pada MotoGP Jerman 2026.

Tim satelit Ducati itu memutuskan tampil hanya dengan satu motor pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Sachsenring akhir pekan ini.

Keputusan tersebut diambil karena Fermin Aldeguer belum mendapat lampu hijau untuk kembali turun ke lintasan.

Pembalap asal Spanyol itu masih menjalani pemulihan setelah mengalami cedera tulang belakang akibat insiden pada sesi latihan bebas MotoGP Belanda di Assen.

Alih-alih mencari pengganti, manajemen Gresini memilih membiarkan satu slot pembalap kosong.

"Fermin masih menjalani proses pemulihan sehingga belum memungkinkan tampil di Sachsenring. Karena itu, tim tidak akan menunjuk pebalap lain sebagai penggantinya," bunyi pernyataan Gresini pada media sosial.

Langkah tersebut cukup menarik mengingat sepanjang musim ini Gresini beberapa kali menggunakan pembalap pengganti ketika salah satu ridernya harus absen.

Michele Pirro pernah mengisi kekosongan Aldeguer pada seri pembuka di Buriram, sedangkan Iker Lecuona dipercaya menggantikan Alex Marquez di MotoGP Hungaria.