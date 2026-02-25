Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Api Lama Marc Marquez-Valentino Rossi Kembali Membara

Rabu, 25 Februari 2026 – 13:03 WIB
Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez. Foto: X/marcmarquez93

jpnn.com - Nama Marc Marquez dan Valentino Rossi kembali menjadi sorotan menjelang bergulirnya MotoGP 2026.

Marquez kini berdiri di ambang sejarah, berpeluang melewati catatan prestasi Rossi yang selama bertahun-tahun dianggap nyaris mustahil dilampaui.

Sebagai juara bertahan, Marquez memasuki musim baru MotoGP dengan status favorit.

Namun, targetnya kali ini tak semata mempertahankan gelar.

Ada warisan besar yang menunggu untuk ditaklukkan, yakni rekor sembilan gelar Juara Dunia yang selama ini membuat namanya sejajar dengan Rossi.

Hubungan panas di masa lalu membuat upaya Marquez menembus rekor tersebut terasa lebih emosional.

Rivalitas yang sempat membelah dunia MotoGP kini hadir kembali dalam bentuk berbeda, bukan lagi duel langsung, melainkan perlombaan melawan sejarah yang ditinggalkan Rossi.

Secara pencapaian, Marquez dan Rossi berada pada jalur yang hampir identik. Keduanya sama-sama memiliki sembilan mahkota juara dunia.

